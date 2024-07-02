Afyonkarahisar’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına dair aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. Liderliğini 19 yaşındaki R.E.’nin yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik kent merkezi ve Sinanpaşa ilçesinde önceden belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda A.K. (18), H.G. (21), Y.Ö. (19) ve H.A. (18) isimli şüpheliler gözaltına alındı. 19 yaşındaki örgüt lideri R.E.’nin ise daha önceki bir operasyonda tutuklandığı belirtildi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 207 adet sentetik hap, 0,1 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.