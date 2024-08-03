Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çiğiltepe köyü yakınlarında gerçekleşen olayda, Y.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Takla atan araç, şarampole yuvarlandı ve ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Y.K. ile birlikte E.K. ve C.K. adlı yolcular yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralıları tedavi edilmek üzere hastanelere sevk etti.

İnceleme başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatarak kazanın nedenini belirlemeye çalışıyor.