Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. İki şahsın ellerinde tarihi eserler bulunduğuna yönelik bilginin doğrulanmasıyla birlikte ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı.

Jandarma takip başlattı

Gazlıgöl beldesinde bulunan jandarma ekipleri, kaçakçıların kullandığı aracı belirledikten sonra takip başlattı. Araç, belde içerisinde uygun bir noktada durdurularak arama işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, araçta yaptıkları aramada, toprak bir çömlek içerisinde saklanmış biri 18 santimetre, diğeri 19 santimetre uzunluğunda iki adet metal heykel ele geçirdi. Heykellerin tarihi eser niteliğinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.