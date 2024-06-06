Bunlar da ilginizi çekebilir

"24. Afyonkarahisar Caz Festivali" devam ediyor

"24. Afyonkarahisar Caz Festivali" devam ediyor

Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 224 sikke ve obje, 2 dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde A.A'nın adresinde tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 224 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.