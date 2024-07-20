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Gözaltına alınan K.E., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen sikkeler, detaylı inceleme için Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’ne gönderildi.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde meydana geldi. K.E. adlı şahsın elinde tarihi sikke bulunduğu ve bu sikkeleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Şüphelinin kullandığı 15 SA 023 plakalı aracı durdurarak yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 95 adet sikke ele geçirildi.

Afyonkarahisar 'da, elindeki tarihi eser niteliğindeki 95 adet sikke yi satmaya çalışan bir şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon la yakalandı.

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