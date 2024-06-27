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Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza da, H.K. isimli şahsın kullandığı tescilsiz motosiklet , henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.T. isimli sürücü nün idaresindeki 03 ADR 105 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü H.K. yere düşerek yaralandı.

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