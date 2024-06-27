Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, H.K. isimli şahsın kullandığı tescilsiz motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.T. isimli sürücünün idaresindeki 03 ADR 105 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü H.K. yere düşerek yaralandı.
Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.
Editör: Simge Akbulut