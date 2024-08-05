Kaza, 2 Ağustos 2024 tarihinde Afyonkarahisar'ın Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavşakta İ.K.'nın kullandığı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, otomobilin sürücüsü M.K. ve ticari takside bulunan K.K. ile Ö.A.K. yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatıldı.