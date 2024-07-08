Afyonkarahisar’da seyir halindeyken bir anda alev alan granit yüklü tır, gece saatlerinde büyük paniğe neden oldu. Yangın, vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Gece yarısı çıkan yangın korkuttu

Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Henüz plakası belirlenemeyen bir granit yüklü tırın kupasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Tırın şoförü, dumanları fark eder etmez aracı yol kenarına çekti ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Şoför müdahale etti

Dumanların kısa sürede alevlere dönüşmesiyle, yangın kupanın alt kısmından başlayarak tüm tırın kupasını ve dorsesini sardı. Olay anında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Tırın şoförünün hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Tır kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, yangının çıkış sebebi araştırılmaya başlandı.