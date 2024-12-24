Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Tır ve kamyon çarpıştı

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki K.B. yönetimindeki 03 VA 114 plakalı tır, 35 yaşındaki G.D.’nin kullandığı 03 ADZ 596 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da ağır hasar gördü.

Bir sürücü hayatını kaybetti

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilmek üzere yola çıkarıldı. Ancak, tır sürücüsü K.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü G.D. ise tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın çarpıştığı anlar ve kazadan hemen sonra yaşanan panik anları yer aldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.