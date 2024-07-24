Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, Deresinek köyü yakınlarında meydana geldi.

Acı ölüm! Selfie çekerken denize düştü, üzerinden tekne geçti Acı ölüm! Selfie çekerken denize düştü, üzerinden tekne geçti

Tır ve otomobilde büyük hasar 

Edinilen bilgilere göre, A.K.E. (26) yönetimindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen E.T. (40) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobil büyük hasar gördü.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 

Kazada tırın ve otomobilin sürücüleri ile otomobilde bulunan H.Ç. (60), H.T. (38), G.B.K. (18) ve H.N.T. (6) yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Çay ve Bolvadin ilçelerindeki hastanelere taşıdı. Çay Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili jandarma tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. 

Afyonkarahisar’da Tır Ile Otomobil Çarpıştı! Ölü Ve Yaralılar Var 1

Kaynak: İHA