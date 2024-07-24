Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, Deresinek köyü yakınlarında meydana geldi.

Tır ve otomobilde büyük hasar

Edinilen bilgilere göre, A.K.E. (26) yönetimindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen E.T. (40) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobil büyük hasar gördü.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada tırın ve otomobilin sürücüleri ile otomobilde bulunan H.Ç. (60), H.T. (38), G.B.K. (18) ve H.N.T. (6) yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Çay ve Bolvadin ilçelerindeki hastanelere taşıdı. Çay Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili jandarma tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.