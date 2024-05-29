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Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Ayşe Dudu E. (62) ve Yıldız Ö. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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