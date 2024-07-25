Afyonkarahisar’ın Fatih Mahallesi Filistin Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile dolmuş çarpıştı. Kazada 2’si çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis incelemesi ve ceza

Murat B. yönetimindeki 03 BT 013 plakalı dolmuş ile Sinan A.’nın kullandığı 70 ABK 352 plakalı mermer yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle dolmuşta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Mermer yüklü tırın sahibine, tonaj fazlası olması nedeniyle Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Denetim İstasyonu tarafından 5 bin 880 lira para cezası kesildi.