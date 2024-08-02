Afyonkarahisar Belediyesi, toplu taşıma ücretlerinde değişiklik yapma kararı aldı. Afyonkarahisar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Kemal Demirkırkan başkanlığında yapılan toplantıda önemli kararlar alındı.

Ağustos ayında düzenlenecek Gençlik ve Spor Şöleni'nde gerçekleştirilecek Parkur Yarışması ve Ayak Tenisi Yarışmalarında dereceye giren ilk 3 kişiye toplamda 20 bin TL ödül verileceği duyuruldu. Gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla yapılan bu ödül dağıtımı, bölgedeki spor faaliyetlerinin desteklenmesini hedefliyor.

Özbekistan'la kardeş ülke ilişkisi kurulacak

Belediye, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine nakdi eğitim yardımı yapılmasını da oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca, şehir içi halk otobüsü toplu taşıma ücret tarifelerinde değişikliğe gidildi. Yeni tarifeye göre nakit biniş 15 TL, kartlı biniş 14 TL, öğrenci kartı 12 TL, abone kart dolumu 900 TL, öğrenci kart dolumu 750 TL ve aktarma ücreti 5 TL olarak belirlendi.

Afyonkarahisar Belediyesi ayrıca Özbekistan'ın Namangan şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurma kararı aldı. Belediye Başkanı Burcu Köksal’a, bu ilişkileri protokolleştirmek üzere yetki verildi.