Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yapılan kapsamlı trafik denetimlerinde, 35 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerde abartı egzoz kullanımı ve plakasız motosikletler üzerinde yoğunlaşıldı.

Denetimlerin ayrıntıları

Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde çevreye rahatsızlık veren abartı egzozlu ve plakasız motosikletlere karşı sıkı bir denetim uyguladı. Yapılan kontroller sonucunda, trafik kurallarına uymayan ve standartlara aykırı durumda olan 35 motosiklet trafikten men edildi.

Ağır para cezaları uygulandı

Bu denetimler sonucunda, motosiklet sahiplerine toplamda 258 bin 739 TL trafik cezası kesildi.