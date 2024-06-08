AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.
A.Ş. (64) idaresindeki 38 UD 251 plakalı otomobil, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü yakınlarında A.Ö'nün (30) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Gökçealan köyü yakınlarında da başka bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinde üç kazada 3 kişi, Dinar'ın Tatarlı beldesinde 2 çocuk ile Emirdağ ilçesinde 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: aa