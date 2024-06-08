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Kent merkezinde üç kazada 3 kişi, Dinar'ın Tatarlı beldesinde 2 çocuk ile Emirdağ ilçesinde 1 kişi yaralandı.

Gökçealan köyü yakınlarında da başka bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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