Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde, iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Kaza Çobanlar’da meydana geldi

Afyonkarahisar’da Çobanlar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, H.Ç.K.’nın kullandığı 03 AAF 725 plakalı aracın, M.K.’nin kullandığı 26 AF S281 plakalı araca arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluşurken, sürücüler yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.