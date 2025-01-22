Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Kırkpınar köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.F.T. yönetimindeki 11 TE 286 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine savruldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucunda araçta bulunan sürücü A.F.T. ile birlikte E.T., A.Y.T., Ü.T. ve A.T. yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma inceleme başlattı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatarak kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.