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Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı lardan A.T. ve D.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

LGS birincileri Vali Yiğitbaşı'nı ziyaret etti

LGS birincileri Vali Yiğitbaşı'nı ziyaret etti

Kazada sürücüler H.A ile A.T. ve otomobilde bulunan D.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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