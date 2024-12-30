Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç devrildi.

Kaza Emirdağ’da Camili Köyü yakınlarında meydana geldi

Kaza, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Camili köyü yakınlarında gerçekleşti. İ.T. yönetimindeki 07DN346 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun sağ tarafında devrildi. Kazada, sürücü İ.T. ve araçta yolcu olarak bulunan N.T. yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.