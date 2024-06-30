Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi Aşağıbeltarla köyünde meydana gelen trafik kazasında, H.Ç. yönetimindeki 29 AK 394 plakalı traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve ağaca çarparak devrildi.
Olay yerinde ilk müdahale
Kazada, traktör sürücüsü H.Ç. ve yanında bulunan kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedeni ve detayları araştırılıyor.
Editör: Hatice Köylü