Afyonkarahisar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. Operasyonda binlerce uyuşturucu hap ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu
Afyonkarahisar’da polis ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında otogar ve bazı adreslerde arama yapan ekipler, toplam 2 bin 34 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyon sırasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, 2’sine ise adli işlem uygulandı.
Yetkililer, operasyonun kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlendiğini ve çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.