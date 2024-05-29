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Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, kent merkezinde takip sonucu kargo poşetini alan ve araçla kaçmaya çalışan H.Ç'yi yakaladı.

Ekipler, Yarenler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan İ.B. ile A.A'nın üst aramasında 7 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile bir sentetik hap ele geçirildi.

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