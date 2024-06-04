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Operasyonda G.Y. ile F.Y. gözaltına alındı.

Ekipler, belirlenen bir adrese yaptığı baskında 59 adet peçeteye emdirilmiş halde uyuşturucu, 524 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 615 lira ele geçirdi.

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