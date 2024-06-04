AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sahipata Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bir adrese yaptığı baskında 59 adet peçeteye emdirilmiş halde uyuşturucu, 524 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 615 lira ele geçirdi.

Operasyonda G.Y. ile F.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: aa