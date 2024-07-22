Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulmak istenen aracın kaçışı kısa süren kovalamacanın ardından son buldu. Araçta bulunan iki kişi, 5 bin 599 uyuşturucu hapla yakalandı ve tutuklandı.

Şüpheli araç kovalamacanın ardından durduruldu

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı uygulama noktasında durdurmak istedi. Ancak, sürücü polis ekiplerini gören hemen araçla ters şeritten kaçmaya çalıştı. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından araç, Yolçatı mevkiinde durduruldu.

Araçta 5 bin 599 uyuşturucu hap ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, 5 bin 599 adet sentetik ecza maddesi, yani uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.Ö. ve O.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.