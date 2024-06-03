AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erenler Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi.

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Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: aa