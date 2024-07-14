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Araçtaki şüpheliler, Ö.Ş.O, O.K. ve M.A. gözaltı na alındı.

Yapılan aramada, bir miktar peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan bir araçla kente uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde aldığı bilgiye ilişkin çalışma başlattı.

AFYONKRAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da düzenlenen uyuşturucu operasyon unda 3 zanlı yakalandı.

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