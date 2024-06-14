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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis , 1 kişiye de adli işlem uyguladı.

Ekipler, Dumlupınar, Sümer, Karaman ve Erenler mahallelerinde belirlenen iş yeri ve adreslerde yaptığı aramalarda 5 bin 264 sentetik ecza ele geçirdi.

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