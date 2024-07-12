Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan 34 yaşındaki G.Ö.’nün yakalanması için harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin kent merkezine bağlı kırsal Bayatçık Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.

Baskın ve ele geçirilenler

Ekipler, G.Ö.'nün saklandığı evi belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kavanoz içerisine gizlenmiş vaziyette:

19 gram metanfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 Euro ve 23 bin 450 TL, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, bir cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltılar ve devam eden işlemler

Operasyon sırasında G.Ö. ve yanında bulunan A.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.