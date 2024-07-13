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Son olarak sahneye çıkan Kolpa, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Festivalde sahne alan sanatçılara plaket ve çiçek takdim eden Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, 9 yıl aradan sonra tekrar Vişne ve Eber Sarısı festivalini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra Ankaralı Ayşe sahneye çıktı.

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Belediye amfi tiyatro alanında festivalde ilk olarak yörenin sanatçısı Nevzat Altındağ sahne aldı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi nde belediye tarafından "Vişne ve Eber Sarısı" festival i başladı.

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