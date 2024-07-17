Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde, üzerinde 5 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında "Gece Vakti, Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut veya İşyerinde Yağma" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan S.S. isimli şahıs başarılı bir operasyonla yakalandı.

Şahıs adli makamlara sevk edildi

Polis ekipleri, Afyonkarahisar’da uzun süredir aranan şahsın saklandığı yerin tespiti üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve ilgili adli makamlara teslim edildi. Şahsın üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde, aranma kayıtlarının yanı sıra çeşitli suçlardan da sabıkası olduğu belirlendi.