Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma suçunu işlediği için 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Z.B. isimli şahıs, Çay ilçesinin Yeşilyurt köyünde yapılan operasyonla yakalandı.
Tutuklandı
Jandarma ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları Z.B.’yi, köyde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA