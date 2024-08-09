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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma suç unu işlediği için 10 yıl 10 ay hapis cezası na çarptırılan Z.B. isimli şahıs, Çay ilçesinin Yeşilyurt köyünde yapılan operasyonla yakalandı.

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