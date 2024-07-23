Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Koçyatağı köyü yakınlarındaki dağlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, ot ve çalıların alev alması sonucu alevler hızla yayıldı.

İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ediyor

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle yangına müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin ormanlık alana sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Şu anda yangının kontrol altına alınması için tüm kaynaklar seferber edilmiş durumda.