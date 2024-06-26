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Baykuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından yaşam alanına bırakılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ( AKÜREM ) götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, ilçenin Yukarıyenice köyünde yaralı bulunan baykuş, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine teslim edildi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan baykuş , tedaviye alındı.

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