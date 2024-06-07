Afyonkarahisar Belediyesi, sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunarak 'Yaz Akşamları Konseri' adı altında gerçekleşen etkinlikte büyük bir başarıya imza attı. Veysel Eroğlu Parkı'nda düzenlenen konserde belediye orkestrası, en sevilen parçaları muhteşem bir performansla seslendirerek katılımcıları büyüledi.

Belediye Orkestrası'nın unutulmaz performansı

Klasik müzikten popüler eserlere uzanan geniş repertuarıyla beğeni toplayan orkestra, solistler Nuri Elçi, Hanife Gülnaz ve Elif Geçe ile birlikte sahne aldı. Kürşat Bertuğ Arıcan'ın şefliğinde gerçekleşen konser, seyircilerin coşkulu katılımıyla büyük bir şenlik havasına dönüştü. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, müzik dolu keyifli bir akşam geçirmek isteyen herkesi memnun etti.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, kültür ve sanat etkinlikleriyle şehir halkını buluşturmanın önemine vurgu yaparak, "Afyonkarahisar’da böyle yaz akşamlarını özlemiştik. Belediyecilik sadece altyapı çalışmaları değil, aynı zamanda insanların ruhunu dinlendirecek etkinlikler düzenlemek de önemlidir. Amacımız, halkımıza keyifli anlar yaşatmak ve kültürel zenginlikleri paylaşmaktır. Bu tür etkinliklerimiz yaz boyunca devam edecek. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.