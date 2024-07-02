Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan kaymakam atamalarıyla ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede bir dizi değişiklik ve atama yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar İlçelerindeki Değişiklikler

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Nevşehir Avanos Kaymakamı olarak atanmıştır.

Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şanlıurfa Harran Kaymakamı olarak atanmıştır.

Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kırşehir Mucur Kaymakamı olarak atanmıştır.

Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas, Malatya Pütürge Kaymakamı olarak atanmıştır.

Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, Adıyaman Samsat Kaymakamı olarak atanmıştır.

Vali Yardımcısı Atamaları

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Sinop Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.

Manisa Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Bolvadin Kaymakamı olarak atanmıştır.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Çay Kaymakamı olarak atanmıştır.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Emirdağ Kaymakamı olarak atanmıştır.

Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Şuhut Kaymakamı olarak atanmıştır.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.

Bu atamalarla birlikte Afyonkarahisar'da 6 ilçenin kaymakamı değişmiş, ayrıca 2 vali yardımcısı yeni görevlerine atanmıştır.