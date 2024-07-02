Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan kaymakam atamalarıyla ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede bir dizi değişiklik ve atama yapıldığı belirtildi.
Afyonkarahisar İlçelerindeki Değişiklikler
- Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Nevşehir Avanos Kaymakamı olarak atanmıştır.
- Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şanlıurfa Harran Kaymakamı olarak atanmıştır.
- Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kırşehir Mucur Kaymakamı olarak atanmıştır.
- Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas, Malatya Pütürge Kaymakamı olarak atanmıştır.
- Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, Adıyaman Samsat Kaymakamı olarak atanmıştır.
Vali Yardımcısı Atamaları
- Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Sinop Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.
- Manisa Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Bolvadin Kaymakamı olarak atanmıştır.
- Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Çay Kaymakamı olarak atanmıştır.
- Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Emirdağ Kaymakamı olarak atanmıştır.
- Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Şuhut Kaymakamı olarak atanmıştır.
- Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.
- Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.
Bu atamalarla birlikte Afyonkarahisar'da 6 ilçenin kaymakamı değişmiş, ayrıca 2 vali yardımcısı yeni görevlerine atanmıştır.
Editör: Kardelen Başol