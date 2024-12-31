Afyonkarahisar’da vatandaşların yeni yıla güvenli ve huzurlu bir şekilde girebilmesi için 1800’e yakın emniyet ve jandarma personeli görevlendirildi. Yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, güvenlik önlemlerinin hafta sonundan itibaren uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Vali Yiğitbaşı tedbirleri yerinde inceledi

112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, birimlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Yiğitbaşı, kolluk ve sağlık birimlerinin gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

“24 saat esasına göre görev yapılacak”

Yılın son gecesinin huzur içinde geçmesi için tüm paydaş kurumlar olarak tedbir aldıklarını söyleyen Vali Yiğitbaşı, “İl genelinde yılbaşı gecesi emniyet bölgesinde 24 saat esasına dayalı olarak 415 trafik ve diğer birimler ve 28 motorize ekip olmak üzere toplam bin 801 personel görev başında olacak. Ekiplerimize 3 hava aracı ve 6 dedektör köpek te eşlik edecek. Jandarma bölgesinde ise 24 saatine esasına göre umuma açık yerlerin kontrolleri, 41 noktada yol kontrol ve arama faaliyetleri icra edilecek. Toplam 953 personel görev yapacak. Sağlık birimlerimiz ve hastanelerde de personellerimiz vatandaşlarımız için görev başında olacaklar. Amacımız en güvenli şehirlerden olan ve bu durumun TÜİK verilerine de yansıdığı Afyonkarahisar’da vatandaşlarımızın huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde yeni yılı karşılamalarıdır” dedi.

Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Vali Yiğitbaşı, asayiş, güven ve huzur içerisinde güzel bir yıl diledi.