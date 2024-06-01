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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki A.K. (42) ve E.K. (11) yaralandı.

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