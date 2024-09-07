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Operasyonun ardından gözaltına alınan H.K.’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çayırbağ beldesinde yaşayan H.K.'nin uyuşturucu maddeleri satacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, H.K.'nin evine baskın düzenledi. Eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 106 adet extacy uyuşturucu hap, 237 gram esrar, 2 gram skunk, 3 gram extacy kırıntısı, 26 gram bonzaiye emdirilmiş tütün, 154 adet bonzaiye emdirilmiş tütünün sarımında kullanılan boş makaron, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Afyonkarahisar ’da jandarma , gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla uyuşturucu tacirini elindeki maddelerle birlikte yakaladı.

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