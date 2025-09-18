Afyonkarahisar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Afyonkarahisar’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekipler, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatarak, belirlenen adreslere 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
14 şüpheli serbest bırakıldı
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14’ü, adli işlem uygulanarak salıverildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik mücadeleyi sürdürüyor.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.