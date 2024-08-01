Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 30 Temmuz’da, Küme Evler Mevkisi'ndeki biyogaz tesisinin atık depolama alanında meydana gelen olayda, gazdan etkilenen işçilerden Hamit Ulu (42), hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen Ulu'nun hayatını kaybettiği bildirildi.
İşçi toprağa verildi
Hamit Ulu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyüne getirildi. Burada, öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.
Kaynak: AA