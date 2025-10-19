Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Afyonkarahisar 39. İl Kongresi’nde divan kararıyla basın mensuplarının salondan çıkarılması, delegelerden tepki gördü. Kararın ardından kongreye ara verildi, görüşmeler sonrası gazeteciler tekrar içeri alındı.

Afyonkarahisar’daki CHP İl Kongresi’nde mevcut Başkan Faruk Duha Erhan, Ömer Akyıldız ve Hasan Karadeniz başkanlık için yarıştı. 371 delegenin bulunduğu kongrede Divan Başkanlığını Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yaptı.

Faaliyet ve hesap raporlarının okunmasının ardından delege ve il başkanlarının konuşmaları öncesinde divan kararıyla basın mensupları salondan çıkarıldı.

Basının çıkarılması hem gazeteciler hem de bazı delegeler tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilerin ardından kongreye yaklaşık yarım saatlik ara verildi.

Divan Başkanı Özkan Yalım, başkan adaylarıyla yapılan görüşmelerin ardından basın mensuplarını yeniden salona davet etti. Yalım, uygulamanın parti tüzüğünde yer aldığını savunurken, kararın ardından kongre kaldığı yerden devam etti.