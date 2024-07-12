Yaklaşık 10 saniye süren deprem, kameralara yansıdı ve çevre illerden de hissedildi. AFAD verilerine göre, deprem saat 06.24’te, merkez üssü Afyonkarahisar’ın Ataköy Mahallesi olarak kaydedildi. Yaklaşık 10 saniye süren bu sarsıntı, çevre illerden de hissedildi ve vatandaşları büyük bir paniğe sürükledi. Depremin ardından birçok kişi evlerini terk ederek güvenli bölgelere gitmeye çalıştı.

İkinci sarsıntı: 3,5 büyüklüğünde oldu

İlk depremin ardından saat 06.30’da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Bu sarsıntı da yaklaşık 5 saniye sürdü ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar, artçı sarsıntılar devam ederken evlerine dönmekte tereddüt etti.

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı ile birlikte