Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı trafik denetimlerinde, motosiklet ve otomobil sürücülerine toplamda 136 bin 180 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde kurallara uymayan araçlar otoparka çekildi.

Sürücüleri hedef alan kapsamlı denetim

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki trafik güvenliğini artırmak amacıyla motosiklet ve otomobil sürücülerini hedef alan kapsamlı bir denetim yaptı. Denetimlerde, 4 motosiklet sürücüsüne abart egzoz kullanımı, zorunlu trafik sigortası eksikliği ve sürücü belgesiz araç kullanma gibi nedenlerden işlemler uygulandı. Bu araçlar, yasal prosedür gereği otoparka çekildi.

Para cezası uygulandı

Ayrıca, 8 motosiklet ve 6 otomobile, trafik kurallarına uyum sağlamadıkları gerekçesiyle toplamda 136 bin 180 TL para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin gelecekte de düzenli olarak devam edeceğini belirtti.