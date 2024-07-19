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Diğer kazada ise E.S. (45) idaresindeki 03 AGP 817 plakalı motosiklet , Asiye Sultan Bulvarı'nda devrildi.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis , jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki A.E.E. (15) yaralandı. Devrilen tırın dorsesindeki gıda malzemeleri de yola saçıldı.

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