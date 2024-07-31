Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular büyük başarı elde etti.

Nihat Karabacak, uzun atlamada Türkiye ikincisi olurken, Hayrunnisa Güleç U14 Türkiye Şampiyonası'nda triatlon branşında Türkiye şampiyonu oldu. Güleç, ayrıca 800 metrede kişisel en iyi derecesini koştu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuların bu başarılarının şehrin spor potansiyelini gösterdiğini belirtti ve destek veren herkese teşekkür etti.

Karabacak, "Bu başarı, antrenörlerim ve ailemin desteğiyle mümkün oldu. Daha büyük hedeflerim var," dedi.

Güleç ise, “Çok çalıştım ve karşılığını aldım. Destek olan herkese teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.