Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşanan korkunç kazada, Afyonkarahisar'dan düğüne gitmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada anne, baba ve 9 yaşındaki çocuklarının hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza anı ve sonrası

Kaza, saat 16.30 sıralarında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden yola çıkan ve Buldan’daki akraba düğününe gitmekte olan Ali Küçükuysal yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada, Manisa istikametinden Denizli yönüne seyir halindeki T.T.’nin kullandığı başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil hurdaya döndü, 3 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle, Volkswagen marka otomobil hurdaya döndü ve içerisindeki 3 kişi yola savrulurken, Opel marka araç ise tarlaya savruldu. Kazada, Ali Küçükuysal, eşi Sultan Küçükuysal ve 9 yaşındaki oğulları Celal Küçükuysal hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü T.T. ve yolcuları Ö.T. ve A.T. yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastanelere sevk etti. Yaralılardan durumu ağır olan baba Ali Küçükuysak ve oğlu Celal Küçükuysal, Buldan Devlet Hastanesi’nde, anne Sultan Küçükuysal ise Sarayköy Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi ise devam ediyor ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Karayolunda uzun araç kuyrukları

Kaza sonrası Denizli-Manisa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.