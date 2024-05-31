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Merkezin Eğitim Sorumlusu Pınar Avcı, yaptığı açıklamada, gönüllü kadınların otizmli çocuklarla 2,5 saat boyunca mutfakta keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde etkinlikte gönüllü kadınlar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4 otizmli çocukla sokak lezzeti temalı tavuklu pilav ve salata yapmanın keyfini yaşadı.

Afyonkarahisar'da Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden bir grup gönüllü kadın, otizmli çocuklarla yemek yaptı.

- Afyonkarahisar'da Kızılay gönüllüleri, otizmli çocuklarla yemek yaptı

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kent merkezi, İscehisar ile Dinar ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve bazı ilçelerde sağanak etkili oldu.

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