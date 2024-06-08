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Yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar oluştu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

- Sandıklı'da yolcu otobüs ü ile tır çarpıştı

Kazada, sürücü ile motosikletteki S.R, (7) yaralandı.

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