Yıl boyunca kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru ürünler, Sandıklı, İscehisar ve Çay ilçelerinde sergilendi.

Sandıklı’da Coşkulu Açılış

Sandıklı'daki Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılışına İlçe Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, çeşitli kurum amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından davetliler sergiyi gezerek kursiyerlerin yaptığı el emeği ürünleri inceledi.

İscehisar’da Renkli Etkinlik

İscehisar’da düzenlenen el sanatları sergisinin açılışı İlçe Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan tarafından yapıldı. Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından Kılıçtürk ve Kılınçarslan, usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgi alarak sergiyi gezdi. Sergide yer alan ürünler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Çay’da El Sanatları Sergisi

Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesinde düzenlenen el sanatları sergisi, ilkokulda yapıldı. Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. Türk ve Uçak’ın açılış konuşmalarının ardından davetliler sergiyi gezerek kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri el emeği ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.