Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen kamplara, 100 Afyonkarahisarlı öğrenci katılıyor. Bursa, Antalya ve Kırşehir'de gerçekleştirilecek bu kamplar, gençlere spor aktivitelerinden kültürel gezilere kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunacak.

Törenle uğurlandılar

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreniyle yola çıkan öğrenciler, Uşak ve Kütahya’dan gelen arkadaşlarıyla bu heyecan verici yolculuğa başladı. Törende konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, kampların gençlerin kişisel gelişim ve sosyal beceriler açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Gençlere önemli mesajlar

Kasapoğlu, konuşmasında, “Gençlerimiz bu kamplarda yeni arkadaşlıklar kuracak, farklı şehirleri keşfedecek ve değerli deneyimler kazanacak. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Bu kamplarda edindiğiniz bilgi ve tecrübeler hayatınız boyunca size rehberlik edecek. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenizi diliyorum” dedi.